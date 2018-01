Praças e canteiros de Andirá ganham flores para embelezar cidade

Mais de dez mil mudas serão plantadas

Elas vão deixar a cidade mais bonita, florida, atrativa, valorizando os espaços públicos, garantindo ampliações nas ações de meio ambiente, mais alegria ao povo andiraense. A Prefeitura de Andirá está plantando flores nos canteiros, criando espaços novos praças, o que deve, em breve, dar uma nova cara para estes ambientes.

Mais de dez mil mudas foram adquiridas para que o projeto de paisagismo possa se concretizar. Na Praça Santos Dumont, ao lado da Casa da Memória, os canteiros de flores está contribuindo para deixar o local mais atraente. A Praça, que fica em espaço central da cidade, está passando por uma ampla reforma, já que tinha bancos e mesas destruídos, infraestrutura inadequada.

A Prefeitura está de parabéns; tem um ditado que diz: ‘ O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você’ . Basicamente, todo mundo vive mais feliz em um lugar limpo e florido”

Ainda nas proximidades da Casa da Memória – que é um dos importantes equipamentos públicos culturais da cidade – o executivo tem um projeto amplo de paisagismo, por isso, também está realizando o trabalho de plantio de flores nos demais ambientes próximos, como os canteiros. A Prefeitura de Andirá também está realizando um trabalho grande de paisagismo na Praça Sblandiano Simoni, onde vários canteiros de flores estão sendo construídos.A avenida Cesário Castilho também está recebendo plantio de flores, nos canteiros.

Para o andiraense Sylvio Baldo Filho, que também é jardineiro por profissão, os trabalhos são de alta relevância e atende um desejo da população: “A Prefeitura está de parabéns.Tem um ditado que diz: ‘ O segredo é não correr atras das borboletas. É cuidar do jardim para que elas venham até você’ . Basicamente é assim: todo mundo vive mais feliz em um lugar limpo e florido, onde através das flores dar vida na cidade”.

A Prefeita, Ione Abib, que tem acompanhado de perto os trabalhos, destacou que esta é uma ação importante para deixar a cidade muito mais bonita e alegre, e que vários outros ambientes receberão o plantio de flores.

A secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente também manifestou a importância do trabalho e pede que a população ajude a proteger os espaços, não permitindo com que pessoas mal intencionadas estraguem as flores.