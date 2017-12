Garota saiu de casa para tomar lanche na noite de domingo

A família de Ana Kelly Ferreira Eugênio (foto) ,de 14 anos, está aflita porque a menina desapareceu desde o último dia 24 e não mais deu notícias.

Ela reside numa casa do bairro Aeroporto, de onde saiu para tomar um lanche.

Foi vista com duas supostas amigas.

Informações para as Polícias Militar 190 ou Civil (43)3511-0600 ou ainda no 99181-1584.