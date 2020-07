Pré-candidata a prefeita quer gestão mais democrática em Andirá (vídeo)

Ela tem 30 anos e é militante das causas sociais desde menina

Mayara Medeiros é professora de História pela UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e pós-graduanda em Humanidades. Ela tem 30 anos, é casada, tem três filhos (Maria Teresa, Pedro e Mateus) e visitou o npdiario, em Santo Antônio da Platina, para confirmar sua pré-candidatura a prefeita de Andirá.

Estava acompanhada da presidenta do PT andiraense, Sueli Ribeiro, e do seu pai, Luiz Antônio, e do caçula, de quatro anos.

Luta pelo movimento negro, quer mais valorização das causas populares e busca melhorias nas camadas mais pobres da comunidade, sendo militante desde muito jovem, conforme contou.

Avalia ser necessária e urgente uma forma de gestão mais democrática priorizando discussões dos verdadeiros anseios da população.

Conta com apoio dos correligionários deputada federal Gleisi Hoffmann e do deputado estadual Arilson Chiorato.