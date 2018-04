Pré-candidato ao governo Ratinho agradece apoio de Junior Afonso

Ele ligou hoje cedo para o presidente do Sindicato Rural e para o npdiario

Ex-prefeito de Santo Antônio da Platina, ex-deputado estadual e ex-secretário de Turismo do Paraná, José Afonso Junior(fotos) visitou semana passada a sede do npdiario para fazer o anúncio oficial de seu apoio para a pré-candidatura ao governo: Ratinho Junior.

E na manhã desta quarta-feira, dia 18, o próprio pré-candidato telefonou para o jornal e para Afonso Junior agradecendo o espaço público e o apoio do amigo político.

“Fiquei muito satisfeito porque reconhecemos a credibilidade dele (Afonso) e isso aumenta nossa responsabilidade com a região e o agronegócio”, declarou, ao informar que deverá retornar para o Norte Pioneiro no mês que vem.

Recorde o caso: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/jose-afonso-junior-anuncia-apoio-pre-candidatura-ao-governo-de-ratinho/