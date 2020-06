Pré-candidatos a vereador querem formar bancada evangélica

Defendem mais união entre os concorrentes ao pleito

Membros praticantes de religiões em Santo Antônio da Platina, João Henrique Lopes Cezário (Peninha Júnior), 32 anos, Luis Gomes da Costa (Irmão Guga) 42, Igreja Assembleia de Deus Indaiatuba, e Wellington Marques Ribeiro (Irmão Wellington) 45 , da Assembleia de Deus Missão, visitaram o npdiario para confirmar suas pré-candidaturas a vereador.

Cezário é filho do saudoso vereador Peninha, que realizou excelente trabalho legislativo na cidade, está filiado ao PMN e apoia a pré-candidatura à reeleição do prefeito Professor Zezão (Podemos); Luis Gomes está no Cidadania(ex-PPS) na coligação que tem Gil Martins(PTB) como pré a chefe do executivo e e Wellington também dá suporte ao petebista.

Os três manifestam unidade nos propósitos e têm ideias muito semelhantes.

Lembram da consciência de serem honestos nas atitudes e votações, cuidar de crianças, idosos, e principalmente de portadores de necessidades especiais.

Querem ajudar mais os drogados com suporte técnico na saúde e também com evangelização, fiscalizar o executivo com isenção e sempre visando o bem comum.

Acham que eventuais divergências partidárias e políticas não impedem que se forme uma bancada evangélica, respeitando, claro, os católicos.

É um grupo que busca trazer paz e harmonia, o que, no mundo da política, não deixa de ser inspirador.