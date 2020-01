Pré-candidatos platinenses fazem campanha eleitoral em rádio

E ainda dizem que está dentro da normalidade jurídica

Durante uma hora e seis minutos na manhã desta sexta-feira, dia 17, os pré-candidatos a prefeito Gil Martins (PTB) e Celso de Souza Schmidt (sem partido) participaram de um programa na Mega FM, (foto), localizada na avenida Oliveira Motta, centro de Santo Antônio da Platina. Fizeram campanha eleitoral numa emissora comunitária infringindo a lei de modo acintoso, o que poderá render advertência, multa ou fechamento da rádio e até impugnação das pré-candidaturas.

Gil e Celso são pré-postulantes ,e em especial o primeiro, relatou detalhadamente a trajetória política desde quando foi eleito vereador e depois até como conseguiu ser hoje assessor parlamentar de uma deputada federal.

O locutor chegou a reproduzir saudação de um ouvinte, “um abraço ao futuro prefeito” , o qual no final mandou beijos aos ouvintes pelo vídeo gravado.

“Estou aprendendo muito com o Celso nessas andanças nos últimos 20 dias”, referindo-se ao périplo em busca dos votos. Gil informou que atende 48 prefeitos e tem experiência em apresentar e viabilizar projetos.

Celso não se conteve e chegou a verbalizar que “política não é profissão, é missão” e lembrou que “milita desde 1982”, também falou de suas campanhas “e depois de tantos anos a gente se encontra nessa condição”. Ou seja, sendo pré-candidato a vice do colega sentado ao lado na cadeira da emissora.

Os dois adiantaram itens do plano de governo, como fomentar a instalação de mais indústrias na cidade e até anunciaram que, se forem eleitos, Celso será o responsável por essa missão.

Gil sinalizou que sabe lidar com o orçamento do executivo municipal, como enfrentar a burocracia em Brasília,pois tem experiência e não é amador, “o que falta é competência e eficiência, não adianta um prefeito não ter uma equipe(…) que não conhece os trâmites, ter caras que não são do ramo”.”Agradeço a oportunidade de falar com cada irmão sobre a nossa mensagem”, finalizou, sorrindo.

Rádios não podem veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, seus órgãos ou representantes. E nem dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação.

Também não podem veicular ou divulgar, mesmo que dissimuladamente, filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão a candidaturas.

Rádio comunitária é proibida de captar patrocinadores fora do raio de um quilômetro a partir da antena.Pela Legislação, a rádio comunitária deve ficar restrita ao limite geográfico de um quilômetro de raio da antena transmissora, a fim de atender apenas ao bairro, vila ou localidade de pequeno porte que se encontra dentro deste raio de cobertura da emissora.

A direção da rádio foi procurada, mas preferiu não comentar.

Os pré-candidatos também foram consultados e disseram que “está tudo dentro da lei e temos segurança jurídica”.

Se não houver reação de nenhuma entidade ou pessoa física, quaisquer políticos poderão a partir de agora fazer campanha na emissora também.

Aqui, o link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2322846951150674&id=100002761767828