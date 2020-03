Pré-candidatura de Ducci a prefeito de Curitiba será lançada quinta-feira em São Paulo

Visitou npdiario neste fim de semana em Santo Antônio da Platina

Em visita de cortesia ao npdiario na tarde deste sábado, dia sete, em Santo Antônio da Platina, o deputado federal Luciano Ducci (fotos) informou que sua pré-candidatura à prefeitura de Curitiba será lançada na próxima quinta-feira, dia 12 , na Sala Esmeralda do Hotel Transamérica Executive, na Capital paulista.

Na ocasião, estarão presentes Carlos Siqueira, Presidente Nacional do PSB, o ex-ministro e ex-governador cearense Ciro Gomes, e o presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi, que anunciarão também o apoio político-eleitoral ao pré-postulante Márcio França, à Prefeitura de São Paulo.

Ducci assinalou pretender convidar o Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa e deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli para coordenar sua futura campanha eleitoral no pleito curitibano.

O deputado federal também já foi prefeito de Curitiba e visitou o Norte Pioneiro para consolidar sua lideranças em municípios como Ibaiti e Siqueira Campos.

No jornal, veio acompanhado de correligionários, e do seu chefe de gabinete, José Antônio Andreguetto, que ocupou o cargo de secretário Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, presidente do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), além de secretário estadual do Meio Ambiente e municipal de Finanças.