PRE de Ibaiti atende acidente com duas mortes

Colisão frontal

Foram confirmadas nesta sexta-feira, dia 14, as mortes de Maria Conceição Vale Ferreira, de 79 anos, e Aparecida Inês Ferreira Dichewicz, 37. Elas perderam as vidas no KM 9 da PR-435 em colisão frontal no município de Congonhinhas.

Foi exatamente às 21h15m de quinta quando o caminhão MB Axor (placas BTO 4069 /Piracicaba/SP) , conduzido por Joel Batista de Souza, 40 anos, e o Renault/Symbol (placas NRF 4155 /Congonhinhas) , dirigido por Amado dos Santos, 62 (ferimentos médios) bateram de frente.

As duas passageiras do carro faleceram.

A Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti ( com o sargento Dálio) atendeu a ocorrência, assim como as Polícias Civil e Militar.