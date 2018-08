PRE de Ibaiti e escoteiros fazem blitz educativa

No KM 95 da PR-272 (acesso a Figueira e Congonhinhas)

Das 9h30m às 12 horas deste sábado,dia quatro, a Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti promoveu blitz educativa como parte das atividades alusivas aos 164 anos da Polícia Militar no Paraná (dez de agosto). Foi no KM 95 da PR-272 (acesso a Figueira e Congonhinhas) e envolveu o Grupo de Escoteiros Grupo Água da Pedra.

Na oportunidade, as crianças e pré-adolescentes puderam se inteirar de algumas ações desempenhadas diariamente pela corporação, alem de demonstração dos equipamentos utilizados nas fiscalizações de trânsito, entre eles, aparelhos de radar e etilômetro.

Depois de instruídos, principalmente em relação à segurança no trânsito, os membros (entre sete a 15 anos de idade) devidamente acompanhados de seus Chefes de Equipes, Anísio, Adair, e Vandir, realizaram a distribuição de vários folders em campanha educativa para orientação e conscientização dos condutores de veículos automotores.

Os motoristas também foram advertidos por causa da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, luz baixa acesa, entre outras.

Para surpresa de muitos, mas de reconhecido agradecimento e elogio por vários usuários da via, monitorados pelo sargento Juarez ainda realizaram testes de etilômetros em alguns condutores, cujos resultados foram negativos, sem ocorrência de autuações.