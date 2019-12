PRE de Siqueira Campos prende rapaz de Ribeirão do Pinhal

Viajava para Tomazina com revólver calibre .357

Na manhã desta sexta-feira (20), policiais militares rodoviários prenderam um homem de 28 anos de idade armado com um revólver calibre .357, de uso restrito das forças armadas e órgãos de segurança pública.

Durante ação de rotina próximo a um posto de combustível na rodovia PR-092, a equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária siqueirense suspeitou de um veículo parado próximo do local da operação. Ao tentarem realizar a abordagem do indivíduo que estava no carro, o homem empreendeu fuga a pé entrando num matagal, vindo a jogar a arma logo em seguida.

Com apoio de uma equipe da Polícia Militar, o criminoso foi alcançado e encontrada a arma (foto).

O elemento é do município de Ribeirão do Pinhal e, segundo disse, estaria indo até a cidade de Tomazina para trabalhar num sítio. Disse também ter adquirido o revólver de um contrabandista que vende produtos do Paraguai.

O indivíduo já possuía passagens pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Houve uma mudança em agosto deste ano com relação ao calibre de uso restrito e o 357 passou a ser de uso permitido e não são mais de uso exclusivo das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública. Só que no presente caso, a prisão foi mantida.