PRE participa do Paraná Cidadão em Carlópolis

Polícia Rodoviária Estadual orientou população

A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina (PRE) participou do evento: PARANÁ CIDADÃO CARLÓPOLIS: “O serviço do Governo mais perto de você”, realizado no centro do Município de Carlópolis.

Foi realizada uma apresentação dos equipamentos utilizados na Corporação e retiradas dúvidas referentes a Legislação de Trânsito aos visitantes e participantes da iniciativa.

O evento ficou localizado na Praça da Igreja Senhor Bom Jesus, tendo como representantes da Polícia Rodoviária Estadual, o sargento Biagini e o cabo Kiyoshi.