PRE Platina promove blitz contra álcool e drogas

Nesta semana na rodovia PR-092

O posto da Polícia Rodoviária de Santo Antônio da Platina, na PR-092, promoveu atividades alusivas aos 164 anos da Polícia Militar do Paraná no meio desta semana.

Participaram o subtenente Reginaldo e os soldados Barbosa e Edivaldo juntamente com profissionais do SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) Juliano, Cláudio, Rafael e Joel.

Foi uma blitz educativa contra o uso de álcool e drogas na direção de veículo.

Foram abordados 60 motoristas de caminhão.

↘️ Tema: abordagem dos usuários e distribuição de “brindes” e panfletos, bem como, orientações ao bom uso das vias, no tocante à segurança e orientações também sobre os perigos e malefícios do uso de substância entorpecentes.