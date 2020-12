Norte-pioneirenses temem até mesmo serem obrigados a fechar as portas

Revendedores de gás de cozinha do Norte Pioneiro estão preocupados com os reajustes abusivos e consecutivos da Petrobras.

Sondagem mostrou que apenas este ano a Petrobras subiu 13 vezes o gás de cozinha. Haverá um novo reajuste previsto para a segunda quinzena de dezembro e na região é possível que pode alcançar R$ 90 ou até 100 reais.

“Em meio essa pandemia com alta taxa de desemprego consequentemente a inadimplência também tem aumentado em algumas revendas já estão vendendo o gás parcelado para que não sinta tanto impacto no bolso do trabalhador, onde isso vai parar?”, afirmam, revoltados, os revendedores.

O aumento na estatal é ruim tanto para revendedores quanto para o consumidor. Cobrar mais caro pelo botijão de gás num momento de crise economia como esse não nos parece sensato. Gás é produto essencial na vida das pessoas, assim como água e luz. Os revendedores precisam repassar o aumento e isso causa impactos negativos diretos e imediatos no bolso do trabalhador, já desabafou um dos líderes.

Apesar da flexibilidade que os revendedores tem para precificar e comercializar o produto, o aumento acaba afetando a todos e incorporar o aumento é uma necessidade. Desde novembro de 2019, a Petrobras trabalha com um preço único para o GLP no Brasil, sem diferenciar mais os segmentos residencial e industrial e comercial.

A comercialização do GLP teve um pico nas primeiras semanas de isolamento social, mas depois despencaram. Com o fim de algumas revendedoras, outros locais acabam incorporando mais clientes. Porém, os aumentos consecutivos determinados pela Petrobrás ao longo de 2020, levaram revendedores a protestarem.

Um movimento dos próprios revendedores se insurge contra o absurdo. Confira neste link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1704187136415708&id=518117118356055#_=_