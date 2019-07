Prefeita Adelita Moraes adianta novas obras em Quatiguá

Suporte para jovens, adultos e idosos

A prefeita Adelita Moraes (PTB) adiantou nesta terça-feira, dia dois, ao deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) que entregará nos próximos dias a reforma do Centro de Convivência do Idoso em Quatiguá. “Em 10 dias, devemos entregar a reforma do Centro de Convivência. É uma estrutura para atender bem os nossos idosos de Quatiguá”, disse Adelita.

O prédio de 160 metros quadrados na rua Isidoro Mocelin tem agora uma nova fachada, substituídos forro e esquadrias, novas instalações elétricas, novo piso e os banheiros reformados. O investimento é de R$ 50 mil. “Os centros de convivência promovem a inclusão e evita o isolamento social dos idosos. Além disso, oferecem atividades e serviços gratuitos para quem tem mais de 60 anos. É um local de lazer e de serviço social”, disse Romanelli.

Adelita confirmou também as obras de reforma e ampliação da UBS (Unidade Básica de Saúde) em Quatiguá. A estrutura, com dois pavimentos, de 817 metros quadrados está sendo ampliada em mais 124 metros quadrados e terá seis salas e dois banheiros no térreo, além de lavanderia e despensa no piso superior. A reforma inclui ainda a revitalização da fachada. O investimento é de R$ 250 mil e o prazo de execução das obras é de 120 dias.

Mais saúde – A UBS é a porta de entrada, segundo Adelita, do SUS (Sistema Único de Saúde) aos moradores da cidade. “Na UBS, temos os serviços de atendimento em clínica geral, enfermagem e odontologia”, disse Adelita. Os principais serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.

Com apoio de Romanelli, Quatiguá vai receber um ônibus de 35 lugares, no valor de R$ 240 mil, que será usado pelas equipes de assistência social da prefeitura. Os recursos são do Fundo Estadual de Assistência Social.

Em maio, Romanelli e Adelita entregaram máquinas rodoviárias, equipamentos de fisioterapia e inauguraram uma mini arena para práticas esportivas (veja link abaixo). Os investimentos chegam a R$ 713 mil. “São recursos que melhoram a vida dos moradores de diferentes maneiras. Estamos fortalecendo a capacidade da prefeitura de realizar obras, melhorando o atendimento de saúde e criando um novo espaço, em especial, para as crianças e jovens praticarem esportes”, disse Romanelli.

