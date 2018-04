Prefeita de Quatiguá apresenta projeto do Parque do Esporte e Lazer

Será erguido ainda em 2018

A prefeita de Quatiguá, Adelita Parmezan (foto) apresentou o projeto do Parque do Esporte e Lazer (ilustração), que será construído ainda este ano no município.

Ela detalhou que terá uma mini-arena com gramado sintético, iluminação, vestiário e arquibancada (ajuda do Deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli) juntamente com a atual governadora Cida Borghetti.

“É uma quadra poliesportiva, uma quadra de areia com medidas oficias e uma pista de skate que só foram possíveis também graças ao suporte do senador Álvaro Dias.

A jovem chefe do executivo aceita sugestões para o nome do complexo esportivo.