Rumores indicavam que a jovem política teria sido afastada do cargo

A promotora eleitoral Tânia Regina Pinho de Araújo Abreu, de Joaquim Távora, apresentou parecer técnico conclusivo, segunda sua avaliação, manifestando-se pela desaprovação das contas da então candidata Adelita Parmezan de Moraes (foto) “em virtude da realização de despesas com verba do fundo especial de financiamento de campanha em desacordo com o que determina a legislação”, determinando que devolva um valor de pouco mais de R$ 40 mil.

Também foi acusada de aberturas de contas bancárias além do prazo legal e movimentação de recursos do fundo especial de financiamento de campanha em conta não específica para referido fim, entre outros.

Ela foi notificada e já apresentou justificativas.

Só que circula na cidade nesta semana boato segundo o qual ela teria tido o mandato cassado, o que não é verdade, “estamos ainda no prazo recursal, houve problemas contábeis apenas… Estamos trabalhando normalmente” afirmou ao npdiario na tarde desta quarta-feira, dia 24.