A chefe do executivo quatiguaense busca mais recursos e obras

A prefeita reeleita de Quatiguá, Adelita Parmesan, se encontrou com o presidente Jair Messias Bolsonaro na manhã desta quarta-feira, dia 16, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Ela também se reuniu com o líder do governo, deputado federal Ricardo Barros (PP), e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello (fotos).

Acompanhou o secretário municipal de Relações Institucionais, Esmael de Carvalho.

Estiveram também na sede do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), autarquia, vinculada ao Ministério da Educação, que possui como objetivo a execução de políticas educacionais.