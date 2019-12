Prefeito anuncia pré-candidatura à reeleição de Wenceslau Braz (vídeo)

É possível que seja postulante único no pleito

Exclusivo: O chefe do executivo brazense, Paulo Leonard (PP) visitou o npdiario, em Santo Antônio da Platina e anunciou, pela primeira vez de forma pública, que aceitou o desafio de ser pré-candidato à reeleição no pleito do dia quatro de outubro do ano que vem.

É provável que seja postulante único na majoritária, até porque o ex-prefeito Taidinho, que ensaiava arriscar, não poderá se apresentar porque está inelegível.

Leonard disse ter sido perseguido politicamente ao longo do seu primeiro mandato, com uma oposição avassaladora “usando de mentiras o tempo todo”, acusou.

Ainda não discutiu sobre a vaga de vice-prefeito, sinalizou ter tratativas avançadas com vários partidos e projetou um novo governo de coalizão para concluir as realizações dos primeiros quatro anos.

Pretende administrar, mais uma vez, com as forças vidas da comunidade local, sempre respeitando o contraditório e priorizando as camadas mais simples da população.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO

PRESENTE: CAFÉ GHINI