Prefeito convoca audiência pública sobre Hospital do Câncer

Será na próxima terça-feira

O Hospital do Câncer de Londrina será efetivado mesmo em Santo Antônio da Platina. O prefeito Professor Zezão convocou para 15 de outubro (terça-feira que vem) às 18 horas na Casa da Cultura, centro da cidade, uma audiência pública sobre a desafetação de área verde (6.500 metros quadrados) ao lado do prédio onde hoje está o imóvel da Unidade de Pronto Atendimento.

Projeto de lei nesse sentido já foi elaborado pelo executivo e a aprovação no legislativo é certa.

Na sequência, o HC terá a Cessão Real de Uso.

Desafetação é um ato jurídico pelo qual se desfaz um vínculo legal, inerente à natureza de alguma coisa, à propriedade ou à posse, fazendo desaparecer a affectatio, isto é, o poder ou o direito sobre ela.

Embora há entraves burocráticos, a comunidade regional apoia a iniciativa do prefeito.

