Prefeito de Cambará anuncia apoio para Pedro Lupion

Neto aposta na dobradinha Lupion/Romanelli e coordena a campanha de João Arruda

O prefeito de Cambará, Haggi Neto (fotos) se encontrou com o deputado estadual Pedro Lupion (DEM) neste sábado, dia 11, e confirmou seu apoio ao pré-candidato a deputado federal nas eleições do dia sete de outubro.

O escolhido anteriormente era João Arruda, mas como o correligionário optou pela candidatura ao governo do Paraná, o chefe do executivo então achou que o democrata seria o melhor para seu município e o Norte Pioneiro.

“O Pedro é aqui de nossa região, é acessível e tem feito um bom trabalho, tem condições de manter o nível e até ampliar sua ação em Brasília”, afirmou.

Pedro retribuiu a gentileza e observou que o prefeito “em todas as gestões e também nessa se mostra competente, ético e produtivo”, assinalou.

Assim, o emedebista fecha a dobrada incluindo o candidato à reeleição, Luiz Cláudio Romanelli (PSB). Ele também coordena a campanha de João Arruda para o governo do Paraná.