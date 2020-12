Chapa única ratifica propósito de manter unidade em toda região

O prefeito eleito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD) é candidato único à presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi), entidade que agrega 22 municípios da região atuando na área de assistência à saúde de uma população superior à 250 mil habitantes.

O prefeito de Cambará, Haggi Neto (MDB), que também pleiteava a função, acabou desistindo principalmente pela articulação do deputado estadual Mauro Moraes (PSD), do secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e dos prefeitos de Wenceslau Braz, Atayde Santos (PSD) e de Tomazina, Flávio Zanrosso (MDB) “o ato do Neto foi de grandeza e mostra a sua preocupação em manter a harmonia”, disse o tomazinense, que participou das últimas e decisivas reuniões.

Marcelo agradeceu o desprendimento do colega cambaraense e adiantou ao npdiario na tarde desta sexta-feira, dia 18, que “o Norte Pioneiro deve sempre caminhar sem divisões políticas em benefício da população”.

A eleição no Cisnorpi será na terça-feira, dia 22, às dez horas e às 11 horas será a vez do prefeito Hiroshi Kubo(PSD) ser eleito presidente da Amunorpi. O local será o Centro de Eventos de Santo Antônio da Platina.