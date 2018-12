Prefeito de Ibaiti antecipa pagamento de salários

Ao funcionalismo municipal

O prefeito de Ibaiti Dr. Antonely Carvalho autorizou a antecipação do pagamento da folha do funcionalismo municipal do mês de dezembro para esta sexta-feira (21).

O pagamento do salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas que é feito sempre no último dia útil do mês, foi antecipado para esta sexta, antes do feriado do Natal.

A administração municipal também já havia adiantado o pagamento da segunda parcela do 13º salário no último dia 10 de dezembro (a primeira parcela foi liberada em julho).

A iniciativa é uma forma direta de injetar um volume significativo de dinheiro no comércio e nas áreas de serviços, o que promove um forte aquecimento na economia do município de Ibaiti.

Antonely sustenta que a medida é uma forma de valorizar os funcionários e só foi possível devido ao esforço de toda Administração que soube fazer uma projeção econômica, permitindo a antecipação dos pagamentos tanto do 13º, quanto aos salários de dezembro.

“A Administração Municipal de Ibaiti, na contramão das prefeituras que passam por dificuldades financeiras no Brasil e que estão com salários do funcionalismo atrasados, mantém os salários dos servidores em dia. Pagamos o 13º salário até o dia 10 de dezembro e agora adiantamos o pagamento de dezembro para o dia 21. Isto mostra o nosso compromisso de manter o pagamento dos salários em dia”, disse o prefeito.

“Com planejamento e responsabilidade é possível manter a regularidade, assim podemos honrar o trabalho desenvolvido pelos nossos servidores; salários em dia valoriza o servidor e movimenta nossa economia”, concluiu o prefeito.