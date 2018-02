Prefeito de Ibaiti cumpre agendas de compromissos em Brasília

Para viabilizar mais recursos para Ibaiti

O prefeito de Ibaiti Dr. Antonely de Carvalho esteve esta semana em Brasília, onde cumpriu agenda de compromissos.

O primeiro compromisso na Capital Federal foi na quarta-feira (21), em audiência no Ministério das Cidades, onde conversou sobre a retomada das obras das casas Sub50.

Na tarde do mesmo dia, Dr. Antonely visitou o Ministério da Saúde em busca de emendas e recursos para atendimento dos ibaitienses.

À noite, o chefe do executivo esteve em reunião no FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) onde tratou do cadastramento do município de Ibaiti no PAR (Plano de Ações Articuladas). No FNDE, ele confirmou os projetos na área da educação para Ibaiti.

Na quinta-feira (22), Dr. Antonely foi recebido para uma reunião na FUNASA (Fundação Nacional de Saúde). O prefeito está buscando recursos para reforma da Usina de Reciclagem de Lixo de Ibaiti e discutindo assuntos de interesse sanitário do município.