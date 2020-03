Prefeito de Ibaiti fecha acessos à cidade e mantém fiscalização(vídeos)

Não há prazo exato para finalizar operação

Desde segunda-feira, dia 23 ,o prefeito Antonely Carvalho decretou o fechamento de vários acessos à cidade de Ibaiti com intuito de promover o controle e fiscalização de todos os carros que chegam e saem da cidade.

Mas, um acesso principal foi mantido pela avenida Alice Pereira Goulart (DER) onde a Defesa Civil e equipes da saúde fazem o controle dos acessos para aferir temperatura das pessoas e verificar procedência com a finalidade de orientar as medidas de contingenciamento da propagação do Covid- 19.

O abastecimento de insumos, alimentos e materiais continua normalmente bem como a saída da produção da cidade. Os trabalhos de prevenção continuam.