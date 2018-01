Casal está junto há cerca de um ano

O prefeito de Jacarezinho, Sérgio Faria, completa 64 anos no dia 25 deste mês, mas já recebeu o presente: A notícia de mais um filho (a).

A informação veio da própria primeira-dama local, de apenas 24 anos, com quem o político e médico vive.

Bruna Schwartz (fotos), 24, já vibra e prepara o enxoval da criança.

Sérgio tem outros seis filhos com cinco ex-companheiras.