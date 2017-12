Prefeito de Japira morre em acidente aos 48 anos

Enteada também perdeu a vida

O prefeito Walmir Wellington da Silva (DEM), de 48 anos, morreu em torno das 17h45m desta segunda-feira, dia 25, na BR-153 a cerca de dez KM de Ibaiti.

Ele dirigia um Voyage, se descontrolou, saiu da pista e perdeu a vida na hora.

Estava com a esposa, a primeira-dama Luciane de Freitas, e a enteada, de cinco anos, que também morreu momentos depois.Retornava de almoço com familiares na zona rural ibaitiense.

Até o momento 16 pessoas morreram no feriado de Natal no Paraná.

Ele cumpria o primeiro mandato como chefe do executivo e era Técnico em Agronomia e Agrimensura.

O vice, José Geraldo dos Santos, conhecido como Geraldão, vai assumir o cargo.Ele tem 57 anos e é servidor público estadual.

O sepultamento será nesta terça em horário a ser definido.

Os deputado estaduais Luiz Romanelli(PSB) e Pedro Lupion(DEM) lamentaram a fatalidade e elogiaram o caráter e a competência do falecido e também a morte trágica da criança.

O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Pereira, também se disse de luto e colocou a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, que preside, à disposição da família.

Outros chefes de executivos da região, como Flávio Zanrosso (Tomazina), Dr.Antonelly (Ibaiti), da mesma forma, manifestaram os sentimentos.

MAIS DETALHES A QUALQUER MOMENTO