Prefeito de Ribeirão Claro propõe homenagem a ex-deputado federal

O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira (foto), participou na tarde desta terça-feira (20) de uma reunião no plenário 3 do anexo 2 da Câmara dos Deputados, em Brasília. Na pauta do encontro, a reivindicação da Associação Nacional dos Municípios Sede de Usinas Hidrelétricas (AMUSUH) que trabalha pela aprovação no Senado do projeto de lei complementar (PLC) 315/2009, que redistribui a compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos.

O aumento na arrecadação é uma das prioridades do prefeito Mario Augusto Pereira em 2018. Participaram da reunião o deputado José Carlos Aleluia (Bahia), secretário Cláudio Quadri (prefeito de Capitão Leônidas Marques – PR), presidente Lucimar Antônio Salmoria (prefeito de Abdon Batista – SC, deputado Valdir Colaço – SC e o deputado Sérgio Souza)

O PLC 315/2009 é de autoria do ex-deputado federal Chico da Princesa (PR-PR) e já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e nas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. Caso seja aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente, aumentará a participação dos municípios de 45% para 65% no valor da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH). A mudança representaria um aumento de 44% nos repasses da compensação aos municípios.

Mário Pereira propôs à AMUSUH uma homenagem ao ex-deputado Chico da Princesa pela propositura do projeto. A moção foi aceita.