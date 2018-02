Prefeito de Santana do Itararé é o novo presidente da Amunorpi

Eleição acabou em torno das 11h15m de hoje

O prefeito de Santana de Itararé, Joás Ferraz Michetti ( foto ), do PDT, foi eleito hoje de manhã o novo presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi). A escolha foi feita na sede da entidade, em Santo Antônio da Platina com chapa única e consensual.

Na primeira vice-presidência ficou o correligionário Sérgio Inácio Rodrigues (PDT), prefeito de Pinhalão, e a prefeita de Quatiguá, Adelita Parmezan de Moraes (PTB), é a segunda vice-presidente.

A Amunorpi integra 25 municípios( Curiúva saiu e é filiada aos Campos Gerais há cerca de três anos e meio).

É a principal instituição política da região e está na mira do Ministério Público (MP) por conta da operação Cheque em Branco, informada em primazia pelo npdiario em 2015 com acusações de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e crime de responsabilidade, contra ex-funcionários, ex-prefeitos, e ex-presidentes da associação.

Foi a última reunião promovida em Santo Antônio da Platina, pois a sede foi transferida para Jacarezinho.

