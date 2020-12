Três projetos de 36 cidades e um consórcio contemplados em todas as categorias do Prêmio

Após a apreciação da Comissão Julgadora do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) o período de avaliação dos projetos chegou ao fim. Das 162 iniciativas homologadas, 43 delas foram contempladas em todas as categorias da premiação. São elas: Melhor do Ano, Tema do Ano, Administração Tributária, Tecnologia e Inovação, Troféu PGP-PR, Certificado de Reconhecimento e Menção Honrosa. Dos 68 municípios com projetos homologados, 36 foram premiados, além de um Consórcio de Municípios.

O anúncio, que inclui Tomazina do prefeito reeleito Flávio Zanrosso (foto) foi feito nesta terça-feira, dia primeiro, “todo o trabalho deve ser atribuído à equipe toda da administração e à participação do legislativo e da população de forma geral”, assinalou.

Com o cenário adverso da pandemia do coronavírus, a premiação passou por adaptações, entre elas as análises de campo, que aconteceram por meio de videoconferência na maioria das avaliações. Após a divulgação dos municípios premiados, o próximo passo é a cerimônia de encerramento, que terá sua data e formato divulgados nos próximos dias.

Com o tema do ano “Empreendedorismo: Idealizar, Realizar e Transformar”, o PGP-PR buscou iniciativas que inovaram na gestão pública e que melhoraram a qualidade de vida dos paranaenses, tornando o serviço público mais dinâmico e eficiente. Entretanto, isso não impedia que projetos de várias áreas de governo fossem inscritos. Nesta edição, as áreas com maior número de projetos foram educação, com 17,82%, administração pública, com 14,94%, e gestão ambiental, com 12,07%.