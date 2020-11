Prefeito eleito define equipe de transição em Jacarezinho

São sete nomes que atuarão entre o fim da atual gestão e o começo da próxima

O prefeito eleito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD) definiu a equipe responsável pelo processo de transição, que começa na próxima semana e tem papel de grande importância para o município.

São sete nomes que atuarão cada um em áreas onde possuem conhecimento. A ideia é ter a transição entre os governos sem que serviços essenciais à população sejam minimamente afetados – ao contrário, a ideia é aprimorar boa parte desses trabalhos.

A coordenação da comissão de transição pela equipe de Marcelo Palhares ficará a cargo da servidora pública municipal Carla Cristiane Garcia.

O representante junto a Procuradoria Jurídica será o ex-presidente da Subseção da OAB( Ordem dos Advogados do Brasil) Jaziel Godinho de Moraes (foto) , o representante junto a Secretaria de Administração será o também servidor municipal Jailton Aparecido de Paula, os dois representantes junto a Secretaria de Finanças serão Sidnei Guarengui e Rodrigo Carvalheiro.

Já o representante junto ao Controle Interno será Rafael Barbosa, mais um servidor municipal, a representante junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes será Carla Cristiane Garcia e, por fim, o representante junto a Secretaria de Saúde será Marcus José Selonk.

De acordo com Palhares, os nomes escolhidos possuem conhecimento técnico e são pessoas sérias. “Escolhemos um time muito bom para essa transição, que já é o primeiro passo da nossa gestão. São pessoas que entendem, inclusive muitos servidores do município, honestas e muito dispostas a colaborar com o processo de transformação que Jacarezinho começará a viver nos próximos dias”, elogia o prefeito eleito.