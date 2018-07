Prefeito lamenta morte de Bernardo Carli: veja vídeo com última entrevista

Parlamentar e mais dois morreram em queda de aeronave

Extremamente emocionado e impactado, o prefeito Professor Zezão Coelho(PHS) lamentou neste domingo, dia 22, a morte do deputado estadual Bernardo Carli (PSDB), com quem viveu muito próximo nos últimos dois anos, desde a campanha eleitoral até agora. Era o parlamentar a quem o grupo político do chefe do executivo iria apoiar nestas eleições.

“Além dos recursos e benefícios que o Bernardo trouxe para nossa cidade , era um jovem bom e trabalhador, estamos todos muito tristes”, disse o chefe do executivo platinense.

O deputado de 32 anos morreu, juntamente com outras duas pessoas, na manhã de hoje, após acidente de avião em Paula Freitas, no Centro-Sul do Paraná, quase no Norte de Santa Catarina. Teria agenda com o prefeito de União da Vitória, Santin Roveda (PR).

A aeronave teria caído por volta das 10 horas. De acordo com o deputado Plauto Miro (DEM), tio de Bernardo, ele embarcou na aeronave de um amigo.“A informação que temos é que aconteceu uma colisão com árvores e ele, o piloto e o co-piloto morreram”, afirmou.O major Taborda do Corpo de Bombeiros,informou que dois corpos já foram localizados e buscas são realizadas para encontrar o terceiro. “Nossa equipe encontrou a aeronave destroçada – que bateu nas árvores – e dois corpos. O terceiro ainda não foi encontrado”, sublinhou.

O local onde o avião caiu é de mata fechada, o que dificulta as buscas.

Bernardo Guimarães Ribas Carli era natural de Guarapuava, cumpria seu segundo mandato como deputado estadual.Administrador e solteiro, se destacava pelo bom humor.

Começou a aprender sobre política ainda pequeno, convivendo com seu pai, Fernando Ribas Carli, que foi prefeito de Guarapuava por três mandatos, deputado federal, deputado estadual e Chefe da Casa Civil do Paraná. Bernardo acompanhava Fernando em alguns eventos e, em casa, ouvia sobre o ato de governar e proporcionar oportunidades melhores para milhares de pessoas através do trabalho público. Foi assim que, vislumbrando um futuro melhor para a sua gente, lhe despertou o desejo de trabalhar pelo povo.

O npdiario está em contato direto com a assessora de Imprensa de Bernardo, Cristina Sens, e informará o horário e o local exatos do velório e do sepultamento em Guarapuava, entre outros detalhes.

