Prefeito lembra conquistas até agora e projeta realizações para 2020

Metas para 2020:

Construção de uma escola central; início da construção do fórum e revitalização do prédio atual com instalação de departamentos da prefeitura; melhoria no transporte de pacientes; asfaltar mais seis bairros e recapear o centro(projeto de abertura de crédito de R$ 9 milhões está na câmara de vereadores desde novembro, esperando ser votado);solução da questão prédio da UPA e cessão os Hospital do Câncer; instalação de um Campus da UENP(universidade pública); instalação de uma unidade da Cescag (universidade particular); oferecer cursos de formação de mão de obra especializada, entre outros.

Inaugurações:

Pronto Socorro ( mais amplo, ágil e moderno, com muito mais conforto) previsão para abril; entregar as obras de infra-estrutura e pavimento do Aparecidinho lll( previsão para junho) e do Jardim Izaura – Escola Hercílio Custódio ( Jardim Eunice Eleutério), Centro de Inovação e Tecnologia ( para oferecer formação e oportunizar novas empresas); Centro Esportivo na Av. Rennó. Obras a serem iniciadas: Infraestrutura e asfalto de seis bairros e recape do centro; Reforma do Ginásio de Esportes; Reforma da quadra e da praça da Vila São José.