Prefeito participa da final da Copa Comerciários de Ibaiti

Grande final foi realizada nesta semana no Ginásio de Esportes Petezão

O Departamento de Esportes e a Prefeitura de Ibaiti, realizaram mais uma edição da Copa Comerciários de Futsal.Dez equipes participaram do evento destinado às empresas do município. Apenas funcionários se inscreveram como atletas.

A grande final foi realizada nesta semana no Ginásio de Esportes Petezão em Ibaiti, e contou com a presença do prefeito Doutor Antonely Carvalho, os vereadores Fábio Maldonado Fadel e Cesar Augusto de Mello e o diretor de Esportes Ricardo Schereiner.



Na final, o time da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) sagrou-se campeão, vencendo a equipe da Magnojet (Magno Plasbor Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas ) pelo placar de 2×1.

“Quero parabenizar todas as empresas que participaram da Copa Comerciários, pois em dois meses de campeonato o que se viu foi união o respeito além de unir mais ainda empresários e seu funcionários. Parabéns a todos”, disse o diretor de Esportes Ricardo Schereiner.



O prefeito Doutor Antonely, participou da entrega dos troféus e medalhas para os atletas e parabenizou a organização do Departamento de Esportes do Município. “Praticar esporte é um dos maiores bens para o ser humano. O esporte é o caminho que leva as pessoas para a integração social, eleva a estima e faz bem para saúde”, disse.

Com o apoio da Prefeitura de Ibaiti, o Departamento de Esportes já realizou várias atividades esportivas voltadas à população.