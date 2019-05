Prefeito participa de Audiência Pública na Câmara

Apresentou propostas para melhoria na Segurança

O prefeito Dr. Antonely Carvalho, participou da Audiência Pública na Câmara Municipal na noite de segunda-feira (27), para debater sobre a Segurança Pública no Município. A iniciativa foi proposta pelo poder legislativo e aconteceu no plenário, com a participação de autoridades civis e militares e representantes da sociedade civil organizada.

Durante sua fala, o chefe do executivo apresentou propostas para melhoria na segurança pública. Dr. Antonely destacou a ampliação da iluminação pública por todo o município como forma de minimizar as ações criminosas, além do empenho da Administração Pública junto ao Governo do estado para aumentar o efetivo de policiais civis e militares no município.

Em janeiro de 2017, Ibaiti recebeu três viaturas novas que foram distribuídas para a 3ª Cia/PM, Força Verde e Polícia Rodoviária Estadual além da criação do grupamento da ROTAM. Em julho do mesmo ano, mais duas viaturas usadas foram adquiridas para uso da ROTAM que foram destinadas a companhia da Policia Militar sediada em Ibaiti.

As propostas apresentadas na Audiência Pública pelo prefeito são: A construção de um mini presídio fora da área urbana de Ibaiti e a construção de um novo posto da Polícia Rodoviária Estadual na PR-272, saída para Londrina que a Administração Pública buscará recursos junto ao Governo do Estado. A instalação de câmeras de vigilância em pontos estratégicos da cidade e a construção de um posto para o Batalhão de Patrulha Escolar na Praça Júlio Farah que serão realizados com recursos próprios do município.

Segundo dados estatísticos apresentados pelo major Emerson Castelo Branco, sub comandante do 2º BPM de Jacarezinho e pelo delegado Pedro Dini Neto, chefe da 37ª DRP, durante a audiência, o município de Ibaiti tem índices de criminalidade muito abaixo das cidades de mesmo porte na região como Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

“O problema da Segurança Pública é em todo o país, sabemos que as forças policiais estão com um contingente limitado, mas a Administração Municipal está constantemente buscando junto ao Governo do Estado melhorias para nossa polícia. Apesar do nosso município registrar baixos índices de criminalidade comparados com outras cidades do mesmo porte na região, como disse o Major Castelo Branco e o Delegado Dr. Pedro, não podemos deixar que nossa cidade tenha uma escalada na criminalidade. A união da Administração Pública, Câmara Municipal, a sociedade e os órgãos de segurança são fundamentais. A Administração Pública é parceira e fará o possível para ajudar a combater a criminalidade”, afirmou o prefeito.