Prefeito platinense se reúne com Fernanda Richa

Em Curitiba nesta quarta-feira

A secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, recebeu nesta quarta-feira, dia nove, José Coelho Neto, prefeito de Santo Antônio da Platina, em Curitiba.

O chefe do executivo estava acompanhado do vice, Francisco Monteiro, do secretário de Assistência Social, Cristiano Lauro, e do presidente da câmara de vereadores, Jeferson Vernier, além de João Otávio, assessor parlamentar do Deputado Estadual Bernardo Ribas Carli, que foi quem solicitou a audiência.

Na oportunidade, debateram a pauta principal, o acompanhamento dos programas da secretaria que beneficiam o município e formas de otimizar as ações.

