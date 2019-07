Prefeito Zezão antecipa e paga 13º hoje

Beneficiando os servidores e a economia do município

Está sendo pago hoje, quarta-feira, dia dez, a antecipação da primeira parcela do Décimo Terceiro salário dos servidores municipais, e estará disponível em conta amanhã, dia 11 de julho. Os pagamentos injetam um milhão e 100 mil reais na economia local.

Por lei, essa parcela deve ser paga até dia 30 de novembro, porém o Prefeito Professor Zezão (foto) continua fazendo os pagamentos antecipados como nos anos anteriores de sua gestão.

Os professores municipais que recebem pelo Fundeb( Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), repasse advindo do governo central, deverão esperar o Governo Federal fazer o repasse, pois estss não são pagos com recursos municipais.

“O Fundeb vem sendo deficitário já há algum tempo, em torno de dois milhões por ano já vem sendo custeado com recursos do município, porém no momento estamos dependendo do Governo Federal,uma vez não temos esse recurso disponível no caso de antecipação de parcela do décimo terceiro salário”, explicou.

Alguns oficiam pedindo a antecipação para o dia do aniversário.

Segundo Celso Oliveira, secretário municipal da Fazenda, são 1.150 funcionários na prefeitura.