Prefeito Zezão anuncia parceria com deputado Romanelli

Durante visita de cortesia ao npdiario

O prefeito Professão Zezão(PHS) almoçou no npdiario nesta quinta-feira, dia nove, junto com outras 68 lideranças de 16 municípios.Também houve a festa de aniversário de um dos presentes, que pediu para ser preservado por não ser pessoa pública.

O horário escolhido foi justamente para receber algumas pessoas públicas fora do horário do trabalho evitando comentários maledicentes e invejosos.

Na oportunidade, o chefe do executivo anunciou sua parceria política com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli(PSB), que tentará a reeleição.O grupo político de Zezão sentiu o vácuo causado pela lamentável morte do então deputado Bernardo Carli(PSDB) e resolveu hipotecar apoio ao ex-líder do governo e cotado para assumir a presidência da Assembleia Legislativa em 2019.

O clima foi ameno, divertido e responsável até porque o parlamentar foi surpreendido, e se emocionou, com a presença de dezenas de companheiros que vieram da região sem avisá-lo, como uma forma de homenagem.

Surpresas também os áudios enviados e reproduzidos do deputado federal Alex Canziani(PTB) e de Fabiana, esposa de Romanelli.

Estavam presentes do grupo do Zezão o coronel Airton Diniz, secretário de Planejamento, Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva, secretária e diretora da Saúde, Ana Cristina e Gislaine Galvão Inácio,e também Marcão do Café, Israel Junior etc.

Prefeitos presentes: Joás Michetti(Santana do Itararé), que é o presidente da Amunorpi(Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), Hiroshi Kubo (Carlópolis),Gelson Nassar(Joaquim Távora) Haggi Neto(Cambará), Carlos César de Carvalho(Itambaracá), Sérgio Kronéis(São José da Boa Vista), Edimar Santos( Santa Cecília do Pavão), Alexandre Basso (Nova América da Colina),Nelson Garcia (Abatiá) e Eclair Rauen(Jundiaí do Sul).

Vice-prefeito Zé Vareta(Quatiguá), chefe do Núcleo Regional de Educação, Magda Nogueira,vereador Matheus Pizzol de Carvalho(Quatiguá), Gil Martins(assessor parlamentar de Alex Canziani),ex-prefeitos Efraim Bueno de Moraes (Quatiguá), Sílvio Cunha(Cornélio Procópio) e Cristóvão Andraus (Wenceslau Braz). Líder de Ribeirão do Pinhal e região: Beto Fraiz.

Participaram o vice-presidente do Fecomércio e presidente do Sindicato do Comércio Varejista Alex Figueira, o ex-vereador Cláudio Domingues Cação, que ficou em segundo lugar na última eleição para prefeito, os atuais vereadores platinenses Luciano Vermelho e Breno,Marco Aurélio (chefe de gabinete de Cambará), ex-vereador Jair Martins(Santo Antônio da Platina), Sandro Bubna(Guapirama),Camarguinho,vereador Tetinha(Cambará),Fátima Izac(ex-diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro) e Lucila Machado(diretora do Colégio Estadual Tiradentes).

FOTOS E VÍDEO: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO