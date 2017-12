Prefeitos do Norte Pioneiro se reúnem para confraternização

Clima de solidariedade e colaborativo

Chefes de executivos, vices, assessores e secretário(a)s de toda a região participaram de uma confraternização, na noite desta quarta-feira, dia 13, no Villas Espaço de Eventos e Buffet, em Santo Antônio da Platina.

O clima foi de tranquilidade e alegria e os comensais puderam degustar, além dos pratos oferecidos, também da amizade que, apartidariamente, os une, sempre em prol do desenvolvimento econômico-social da comunidade regional.

O presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), Mário Pereira (Ribeirão Claro) destacou que a interação entre os integrantes possibilitou o avanço no saneamento financeiro da entidade.Aproveitou para desejar boas festas e um ano novo com saúde e trabalho para os colegas.

Ele fica à frente da instituição até meados de 2018.

Fotos: Martinho de Paula/Especial para o npdiario