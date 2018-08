Prefeitos do NP anunciam publicamente apoio para João Arruda

A poucas horas de Encontro Regional em Santo Antônio da Platina

Os prefeitos de Tomazina, Flávio Zanrosso (foto acima) , do PSD, de Andirá, Ione Abib (foto abaixo) , do MDB, Siqueira Campos, Fabiano Lopes Bueno (foto camisa xadrez), do PSB , de Ibaiti, Antonely Carvalho(MDB), Cambará, Haggi Neto (MDB) e Guapirama, Pedro Oliveira (MDB) manifestaram neste sábado, dia 18, o apoio explícito à candidatura de João Arruda(MDB) ao governo estadual.O anúncio acontece a poucas horas do encontro regional marcado para as 15 horas deste domingo, dia 19, em Santo Antônio da Platina.

Antonely, Neto e Oliveira já tinham sinalizado que iriam junto com o deputado federal, mas os outros decidiram tornar público só agora.



Zanrosso iria com o correligionário Ratinho Junior e resolveu mudar “porque eu e a população de Tomazina devemos muito a ele, que foi o político que mais destinou recursos para o município em toda a história”, declarou.

O siqueirense, conhecido pelo apelido de Bi ,chegou a ter uma indisposição há alguns anos com Arruda, porém, neste sábado, afirmou que ele, o vice, Luis Germano(PSB) e todo o grupo definiram pelo apoio.

Ione, viúva do saudoso deputado federal Alarico Abib (MDB) estava propensa a apoiar Cida Borghetti(PP), de quem é amiga, no entanto, neste sábado autorizou anunciar sua decisão.

Arruda, acompanhado da candidata a vice-governadora, a professora Eliana Cortez, dos candidatos ao Senado Roberto Requião e Nelton Friedrich, além de candidatos a deputado, lideranças comunitárias, representantes de entidades e demais setores organizados estarão no Boliche Fest na tarde deste domingo.

