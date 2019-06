Prefeitura de Ibaiti antecipa pagamento do 13º

Beneficiando servidores e economia local

A Prefeitura de Ibaiti vai antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais, para a próxima quarta-feira, dia 12 de junho. O anúncio foi feito pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho nesta segunda, dia 10.

De acordo com a administração pública, neste ano, o adiantamento vai injetar cerca de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) na economia da cidade. A antecipação beneficia todo o funcionalismo público municipal da ativa, aposentados e pensionistas.

O prefeito afirmou ser uma forma de responsabilidade com os funcionários. Antonely revela que a medida só foi possível devido ao esforço de toda Administração, que soube fazer uma projeção econômica, permitindo antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º, que normalmente seria pago somente no mês de novembro.

É o terceiro ano consecutivo que a atual Administração adianta o pagamento nesta época do ano. “A antecipação é fruto da organização financeira da nossa equipe administrativa, que tem agido de forma responsável para continuar honrando seus compromissos com os servidores e com toda a comunidade”, destaca.

O Município também tem efetuado todos os pagamentos em dia e em alguns meses até de forma antecipada. “O adiantamento beneficia os servidores públicos, ajuda o comércio local e aquece nossa economia”, concluiu o prefeito.