Prefeitura de Ibaiti realiza treinamento com profissionais da saúde

A Prefeitura de Ibaiti através da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, realizou neste domingo, dia 26 , um treinamento com os profissionais de saúde para assistência a casos de coronavírus no município de Ibaiti.

O objetivo foi levar as orientações para os profissionais que atuam no Hospital Referência do Covid-19 em Ibaiti. Os envolvidos receberão as instruções contidas no Plano municipal de contingência do novo coronavírus que está alinhado com os planos da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde – OMS.

O treinamento foi ministrado por profissionais médicos e corpo de enfermagem do Comitê Covid-29 do Hospital Beneficente Universitário de Malíria – UNIMAR.

CAPACITAÇÃO I

Higienização das mãos.

Paramentação e desparamentação.

Ambientes e uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

Público alvo: Enfermeiros(23), motoristas(17)

Horário: 11 às 12:40

Local: Centro de Eventos

Público: 40 pessoas

Público alvo: médicos(28), técnicos de raio-X(6), laboratório(5)

Horário: 11 às 12:40

Local: Casa da Cultura

Público: 40 pessoas

Público alvo: técnicos de enfermagem(39)

Horário: 11 às 12:40

Local: Cras

Público: 39 pessoas

Público alvo: uxiliar de serviços gerais (limpeza)(32), nutricionista(3), fisioterapeutas(4)

Horário: 11 às 12:40

Local: OAB

Público: 39 pessoas

CAPACITAÇÃO II

Horário: 13:30 às 15:10

Local: Centro de Eventos

Público: 28 pessoas

Sequência rápida de medicações para intubação orotraqueal.

Intubação orotraqueal com técnicas específicas relacionadas ao paciente COVID19.

Público alvo: Equipe médica. (28)

Horário: 13:30 às 15:10

Local: Casa da Cultura

Público: 23 pessoas

Sequência rápida de medicações para intubação orotraqueal.

Público alvo: Enfermeiros. (23)

Horário: 13:30 às 15:10

Local: Centro de Eventos

Público: 55 pessoas

Ventilação mecânica específicas para pacientes COVID-19.

Público alvo: Equipe médica, enfermeiros, fisioterapeutas.

Horário: 13:30 às 15:10

Local: CRAS

Público: 57 pessoas

Noções básicas sobre transmissão e contágio do COVID-19.

Higienização das mãos.

Uso de máscara cirúrgica.

Público alvo: Auxiliar de serviços gerais (cozinha)(4), porteiros(4), farmacêuticos(8), auxiliares administrativos(23), psicólogo(1), motoristas(17).

Horário: 13:30 às 15:10

Local: OAB

Público: 32 pessoas

Noções básicas sobre transmissão e contágio do COVID-19.

Higienização de ambientes.

Limpeza concorrente e terminal.

Público alvo: Auxiliar de serviços gerais (limpeza).

CAPACITAÇÃO III

Avaliação de processos e fluxos.

Particularidades.

Público alvo: Administração municipal

Horário: 15:20 às 17h

Local: Centro de Eventos

Público: 30 pessoas