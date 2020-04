Prefeitura de Tomazina garante alimentação durante paralisação de aulas

Cuidando da integridade e saúde dos estudantes

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, informou à população que as famílias dos alunos da rede municipal, inscritos no programa Bolsa Família, ou que se encontram em situação de vulnerabilidade social, não ficarão desassistidas durante a suspensão das aulas devido à pandemia causada pelo COVID-19.

Em uma ação que será realizada pela secretaria de Educação e o departamento de Assistência Social do município, serão entregues na casa dos alunos cestas básicas que garantirão a segurança alimentar a centenas de alunos tomazinenses.

“O governo estadual já garantiu aos alunos da sua rede a alimentação durante esse período. Como o governo federal não se definiu quanto aos municípios, decidimos fazer nossa parte e continuar cuidando dos nossos alunos”, explicou o prefeito.

A secretaria municipal de Educação, com esforço e união das equipes de todas as escolas da rede, disponibilizará, para todos os alunos da rede municipal, material didático para que o conteúdo escolar e o processo de aprendizagem não sejam prejudicados durante o período de isolamento social. Os materiais serão entregues de forma a garantir a segurança de todos.

O governo estadual já garantiu aos alunos da sua rede a alimentação durante esse período. Como o governo federal não se definiu quanto aos municípios, decidimos fazer nossa parte e continuar cuidando dos nossos alunos”

Segundo o prefeito de Tomazina, essa medida atenderá muitas famílias que ainda não têm acesso aos meios digitais. “Como temos em nossa cidade um grande número de famílias que não possuem acesso à internet, o material será disponibilizado para todos. Vamos realizar a entrega dos materiais e também dos alimentos de modo que nenhum aluno seja prejudicado, evitando também a aglomeração de pessoas”, detalhou o prefeito.

Até o momento, o município de Tomazina não possui nenhum caso de contaminação pelo COVID-19. Dessa forma, para continuar cuidando da integridade e saúde da população, o prefeito garantiu que o município permanece seguindo as orientações do Ministério da Saúde, e também da secretaria estadual de Saúde, especialmente no que diz respeito às aulas, que só serão retomadas quando não houver nenhum risco de contaminação aos alunos.