Prefeitura de Tomazina inaugura miniparque na Vila São Vicente

Com direito a pipoca e algodão doce, a população da Vila São Vicente comemorou a inauguração do miniparque, realizada pela prefeitura de Tomazina. O espaço, que antes estava abandonado, sem nenhuma infraestrutura, foi desenvolvido para se tornar um ponto de encontro para as famílias da região.

Para o prefeito Flávio Zanrosso, essa é uma importante obra que refletirá em melhoria na qualidade de vida dos jovens, adultos e idosos, mas principalmente para as crianças. “As crianças são o futuro de Tomazina. Desejo que façam uso desse espaço com muita alegria” enfatizou o prefeito.