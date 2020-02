Prefeitura de Wenceslau Braz congela tarifa de energia elétrica

Graças a economia gerada pelas lâmpadas de LED

A prefeitura de Wenceslau Braz congelou as tarifas de iluminação pública, reajustadas anualmente em 5%. A medida foi anunciada pelo prefeito Paulo Leonar (foto) nesta quinta-feira (6) e acontece graças a economia gerada pelas lâmpadas de LED, instaladas em praticamente todo o município.

Desta forma os valores praticados em 2019 se mantém para 2020, trazendo economia aos contribuintes sem o sucateamento dos serviços – ao contrário, a instalação das lâmpadas de led em Wenceslau Braz melhorou drasticamente a iluminação pública e agradou bastante os moradores.

“Temos muito orgulho de melhorar a vida dos nossos irmãos brazenses através de uma iluminação pública de qualidade, proporcionando já neste ano uma economia de 5% no bolso do cidadão”, afirma Paulo Leonar.

“O projeto do LED de imediato trouxe diferentes benefícios para a população. Primeiro a qualidade da iluminação pública é incomparável. Hoje a cidade é clara mesmo durante a noite. Depois tem essa questão da economia, que podemos aplicar graças a economia das lâmpadas de led”, continua o prefeito.

Além de mais econômicas, as lâmpadas de LED também têm uma vida útil muito maiores às “lâmpadas convencionais”, apresentando ainda baixo custo de manutenção. Logo, o investimento inicial feito pelo município, no segundo semestre do ano passado, já é revertido aos cidadãos prontamente.

Vale lembrar que Wenceslau Braz é pioneiro no quesito iluminação pública. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Copel e foram instaladas mais de 2 mil lâmpadas de LED, que beneficiam praticamente a toda a população, incluindo comunidades rurais. Não à toa o município esteve em destaque em notícias e propagandas tanto do governo do Estado quanto da Copel pela iniciativa.

100% – A prefeitura também já protocolou um pedido de aditivo contratual junto à Copel para que dois bairros residenciais novos sejam igualmente beneficiados. A estimativa é que até março os moradores dessas regiões também já possam contar com a iluminação led, que cobrirá integralmente o município, fazendo de Wenceslau Braz a primeira cidade com iluminação pública 100% LED do Paraná.