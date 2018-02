Prefeitura de Wenceslau Braz contrata 56 estagiários

Para quem estiver cursando Direito, Pedagogia ou Formação Continuada; inscrições são gratuitas

A prefeitura de Wenceslau Braz (foto) realizará um PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contratação de 56 estagiários em nível superior de Direito (foto) e Pedagogia(foto) e nível médio de Formação de Docentes.

A prova será aplicada no dia três de março no Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná, no centro brazense.

As vagas serão preenchidas obrigatoriamente por alunos matriculados em cursos das áreas citadas, exceto aos que já estejam cursando o último semestre, uma vez que o PSS valerá por um ano.

Os candidatos poderão realizar suas inscrições gratuitamente até quarta-feira (21) no CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) , localizado na Rua Benjamin Constant, 142, centro da cidade.

Mais informações podem ser obtidas no próprio CIEE ou na prefeitura brazense.

O edital completo da realização do PSS está disponível no diário eletrônico do município.

“Em apenas um ano e poucos meses já é o segundo PSS que realizamos para a contratação de pessoas capacitadas para ocupar as vagas disponíveis, que é a forma mais justa de escolher pessoas capacitadas para atuar no município”, avalia o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), em referência também ao PSS realizado no ano passado para a contratação de mais de 100 professores para a rede municipal de ensino.