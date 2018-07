Prefeitura e Senai oferecem curso de Tecnologia da Informação

É tudo gratuito

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social oferece mais um curso de qualificação de mão de obra em parceria com. o Senai, através da Unidade Móvel de Tecnologia da Informação (foto).

A Unidade Móvel foi instalada ao lado da prefeitura na rua Marechal Deodoro , em dois turnos.

São ofertados os cursos de Operador de Microcomputador, Excell Básico ao Avançado e Pacote Office, o primeiro com carga horária de 120 horas e os outros dois com carga horária de 60 horas.

Podem se inscrever jovens a partir de 15 anos que estão cursando ou que já concluíram o Ensino Médio. Os cursos são gratuitos.

Os interessados devem se inscrever na sede do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, na Rua 7 de Setembro Nº 922 – Centro (Casa Azul) e apresentar RG, CPF, Comprovante de Residência e inscrição no Cadastro Único. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3534-0129 ou no endereço acima.

Os cursos fazem parte do Programa Liberdade Cidadã, que viabiliza capacitação de mão de obra qualificada.

O objetivo é oportunizar a capacitação para jovens que em breve estarão no mercado de trabalho.

São três cursos:

*Operador de Microcomputador

* Pacote Office

* Excell

No período da tarde (13:30 às 17:00) do dia 18/07 à 30/07 = Operador de microcomputador.

No período da noite (18:30 às 22:00) do dia 18/07 à 08/08 = Pacote Office e do dia 09/08 à 30/09 = Excel básico ao avançado.

O curso é gratuito. E para maiores de 15 anos.

Qualquer informação ou inscrição procurar o CREAS: Rua 7 de setembro, 922 (em frente a Igreja Metodista Central).