Prefeitura investe R$ 200 mil em fossas sépticas e gestão de solo e água

Na área rural de Santo Antônio da Platina

O prefeito Professor Zezão e o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva, fizeram recente vistoria na zona rural para conferir a implantação de 38 fossas sépticas modelo Embrapa. Técnicos ( Osvaldo Martins Rodrigues e Antônio Carlos Nadalete ) e vários produtores que estão sendo beneficiados acompanharam a visita (fotos).

O Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias têm como objetivo tornar mais justo e ambientalmente sustentável o acesso a oportunidade de desenvolvimento econômico e humano,por meio da manutenção do meio ambiente,uso racional dos recursos naturais,conservação dos recursos hídricos,solo,atmosfera e da qualidade de vida das pessoas.

Também prevê a elaboração de um planejamento criterioso de aproveitamento da terra, com envolvimento da sociedade e de técnicos.O projeto platinense tem um investimento em torno de 200 mil reais.

As Comunidades inseridas nessas Microbacias e famílias beneficiadas são do Raposo (4) São João do Ribeirão Bonito (25) Água Branca (7) Ribeirão Bonito (1) São Roque (4).

Graças a parceria entre Governo do Estado,através da SEAB (Secretaria de Agricultura e Abastecimento) ,Instituto EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) e notadamente, Prefeitura através da Secretaria de Agricultura Pecuária e Meio ambiente,os trabalhos estão em execução.

A iniciativa visa ainda a proteção de 17 nascentes que abastecem as propriedades, implantação de três unidades de referência do sistema silvipastoril (combinação intencional de árvores, pastagem e gado numa mesma área ao mesmo tempo e manejados de forma integrada, com o objetivo de incrementar a produtividade por unidade de área) e a proteção de 1.500 metros de manancial.