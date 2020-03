Prefeitura platinense apregoa união para combater coronavírus

E também reforça o perigo da dengue

O vice-prefeito e chefe do executivo interino de Santo Antônio da Platina, Francisco Monteiro(o titular Professor Zezão está em férias e retornará na segunda-feira, dia 23) e a secretária municipal Gislaine Galvão, prestaram informações para a Imprensa local no final da tarde de terça-feira, dia 17, no gabinete (fotos).

Já havia sido formado um comitê de prevenção ao Covid-19 (incluindo Ministério Público, Polícia Militar, hospitais, Conselho Regional de Medicina, entre outros).

Tanto a secretária quanto o prefeito em exercício ressaltaram a necessidade de união entre lideranças, forças vivas da comunidade, autoridades e toda a população como forma de otimizar os trabalhos que vêm sendo realizados contra a doença.

Foram suspensos todos os eventos públicos com possível aglomeração de pessoas. A feira-livre do próximo sábado, dia 21, por exemplo, já está cancelada, assim como as aulas na rede municipal de Ensino, bailes, aniversários em clubes sociais, cultos,visitas a hospitais, etc.

Está sendo promovido o monitoramento da situação em todo o município, incluindo a zona rural. São feitas triagens,diagnósticos, tratamentos e há 21 agentes de endemias trabalhando.

Os telefones 192, 156 e e 3534-9099 (Vigilância Sanitária) estão à disposição e haverá sempre uma Unidade Básica de Saúde “Sentinela”, em constante plantão.

Chico e Gislaine lembraram que há outras doenças e vírus que precisam atenção e a administração pública municipal não se descuidou (A vacinação contra gripe Influenza será ao ar livre no dia 28 no coreto da praça da igreja Matriz, o pedido do chamado fumacê foi feito visando combater o mosquito Aedes aegypti), ” a dengue é uma preocupação diária”, enfatizaram.

Profissionais de saúde estão atentos a tosse, febre, problemas respiratórios, mas também sífilis, hanseníase, tuberculose, sempre que possível como precaução.