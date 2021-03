Em reunião com Sandro Alex na sede da Secretaria de Infraestrutura e Logística

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o prefeito José Coelho Neto, o Zezão (Pode) reivindicaram ao governo estadual a construção de cinco pontes e de uma trincheira, em Curitiba. Os dois estiveram com o Secretário de Infraestrutura e Logística (SEIL), Sandro Alex, fazendo essas reivindicações e uma delas já foi conquistada.

Trata-se da ponte na parte baixa da cidade, na rua Munho da Rocha (perto da antiga Bicletaria Barcala), que apresenta estado péssimo de conservação. As outras obras seriam também para alargamento de pontes sobre o Ribeirão Boi Pintado, cujas águas invariavelmente transbordam em qualquer chuva forte.

A da rua Benedito Lúcio Machado, defronte o Centro Automotivo Beira-rio e Construcasa Bordignon também foi requisitada.

O vice-prefeito Chico da Aramon e o secretário do Planejamento, Airton Sérgio Diniz, também participaram do encontro na Capital (fotos).

Pedida ainda a liberação de recursos financeiros para construção de melhorias para conter os frequentes acidentes próximos da Yazaki, onde o número de vítimas de trânsito é constante, sobretudo no horário de entrada/saída dos três turnos da empresa, que fabrica chicotes elétricos para automóveis.

A ideia, segundo explicou Diniz, é a construção de uma trincheira no trevo com a PR-439, no perímetro urbano platinense, com as alças, o que facilitaria os acessos e conversões.

As demandas serão avaliadas pelo corpo técnicos da SEIL.