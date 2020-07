Prefeitura platinense tem mais 21 Oxímetros agora

Serão utilizados durante pandemia para medir oxigênio do sangue

O projeto Todos pela Saúde, financiado pelo Banco Itaú, está promovendo a ação “Oxímetros para a Rede de Atenção à Saúde” que visa promover melhorias de infra-estrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e serviços relacionados ao primeiro contato com o indivíduo. A secretaria municipal da Saúde de Santo Antônio da Platina passou a contar, a partir desta sexta-feira, dia 31, com mais esse instrumento.

A utilização deve se dar nesses espaços, considerando a importância da monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto como forma de triagem de atendimento para COVID-19.

São aparelhos que medem o nível de oxigênio no sangue.Sem a necessidade de furar o corpo com uma agulha, esses dispositivos portáteis ajudam a saber quanto oxigênio seu sangue está transportando.Um efeito recente da pandemia do novo coronavírus foi justamente o aumento no interesse por oxímetros, que medem o nível de oxigênio sanguíneo.

Esse Projeto tem como parceiros no Paraná para logística e distribuição, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saude (CONASS), Secretaria de Estado da Saúde (SESA), 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho e Cosems/PR (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná).

Na foto, aparecem Walmir Joaquim , Coordenador de Atenção Básica, e Tony Palhares, Chefe da 19ª, no centro a secretária Gislaine Galvão.